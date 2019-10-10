Стало известно пророчество о будущем России

Выложено пророчество Вольфа Мессинга о войне России с Китаем и падении Америки

Вольф Мессинг , менталист из Советского Союза, оставил после себя прогноз, согласно которому Россия столкнется в ходе Третьей мировой войны с Китаем . Соответствующее утверждение содержится в заметке, появившейся в блогосфере.

Согласно пророчеству Мессинга, во время глобального конфликта Пекин нанесет ядерный удар по Тайваню и Японии, пишет один из каналов в « Яндекс . Дзен».

Также, как отмечается, менталист предсказал падение Соединенных Штатов. Страна должна потерять статус мирового лидера и превратиться в обычное государство.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественные СМИ озвучили предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны.