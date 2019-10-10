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Выложено пророчество Вольфа Мессинга о войне России с Китаем и падении Америки 

Аргументы Недели 12 часов назад
Стало известно пророчество о будущем России
Фото: flickr.com
Вольф Мессинг, менталист из Советского Союза, оставил после себя прогноз, согласно которому Россия столкнется в ходе Третьей мировой войны с Китаем. Соответствующее утверждение содержится в заметке, появившейся в блогосфере.
Согласно пророчеству Мессинга, во время глобального конфликта Пекин нанесет ядерный удар по Тайваню и Японии, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».
Также, как отмечается, менталист предсказал падение Соединенных Штатов. Страна должна потерять статус мирового лидера и превратиться в обычное государство.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественные СМИ озвучили предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны.
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Общество , Вольф Мессинг , Яндекс , Китай
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