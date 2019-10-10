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Российские ученые выяснили, с чем связан выбор партнера в разных странах мира 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Ученые выяснили, как выбирают вторую половинку
Фото: depositphotos.com
Российские ученые при сотрудничестве с зарубежными коллегами объяснили связь между уровнем развития общества и выбором человека для романтических отношений в разных странах мира.
Специалисты провели эксперимент, в котором поучаствовали 2,7 тысячи человек из шести государств. Люди рассказали о своих критериях при отборе потенциального партнера. Используя специально разработанную шкалу, они рассказали, на что обращают внимание во внешности человека.
Ученые выяснили, что на предпочтения в выборе партнера влияет уровень развития стран. Чем больше развито государство, тем более значимыми являются параметры внешности.
Оказалось, что в более развитых странах обращают внимание на одежду и поведение, а в менее развитых — на запах, кожу и фигуру.
В ходе подсчетов специалисты учитывали ВВП на душу населения, индекс человеческого развития, а также культурно-ценностные ориентации по шкале Шварца, согласно которой человеческие потребности зависят от среды обитания, культуры и менталитета людей.
Результаты работы могут быть полезны психологам и специалистам по межкультурной коммуникации, сообщили на сайте Тюменского государственного университета.
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