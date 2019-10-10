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Россиянка в инвалидном кресле разбилась на крыльце мэрии 

Lenta.ru 13 часов назад
Россиянка в инвалидном кресле разбилась на крыльце мэрии
Фото: Frank May / Globallookpress.com
В Нытве Пермского края женщина в инвалидной коляске получила два перелома, упав на крыльце мэрии города. Об этом сообщили в краевой организации общества инвалидов, передает Ura.ru.
В организации отметили, что инцидент произошел еще в июле, однако известно о нем стало в октябре. Там пояснили, что женщина приехала в мэрию, чтобы решить вопрос с обеспечением доступности своей квартиры.
Когда она поднималась по пандусу, ее инвалидная коляска опрокинулась из-за его неровности. Женщина получила два перелома плечевых сустава, а также сломала предплечье.
Как пишет агентство, участковый провел проверку и не нашел оснований для возбуждения административного дела. Отмечается, что после инцидента администрация устранила неровность, из-за которой упала женщина. Председатель краевой организации общества инвалидов Надежда Романова заявила, что ремонт не устранил нарушения, с которыми был построен пандус. В администрации пока не прокомментировали происшествие.
8 октября в соцсетях появилась фотография женщины, которая вынуждена заползать в больницу в городе Ершов на коленях. Рядом с ней стоит инвалидная коляска. На предложения помощи она ответила, что «уже привыкла» так делать. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации. В пресс-службе правительства отметили, что больница, в которой произошел инцидент, не относится к Минздраву, а принадлежит Приволжской железной дороге.
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Комментарии3
Общество , Надежда Романова , Валерий Радаев , Минздрав РФ , РИА Ura.ru , Нытва , Пермский Край
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