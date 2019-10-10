Умирающий российский поселок покинули последние жители

Умирающий российский поселок покинули три последних жителя

Три последних жителя покинули поселок Серный Ключ в Челябинской области. 90-летний ветеран Рашида Валеева, ее сын-пенсионер Рифат и соседка Мария Сокольских побоялись зимовать в поселке, который отрезает снегопадами. Об этом сообщило издание 74.ru.

Местные власти обещали решить проблему сельчан еще летом, ситуацию брал на контроль губернатор Алексей Текслер . Однако люди сами нашли съемное жилье в соседнем поселке Новая Уфа и уехали. Внучка ветерана Оксана Валеева рассказала, что в Серном Ключе нельзя зимовать, потому что там не чистят дороги, и жители не могут даже сходить за продуктами. В новом поселке есть магазин, много соседей, а плата за аренду составляет тысячу рублей в месяц, но дрова и свет жильцы будут оплачивать сами. Женщина уточнила, что сразу после отъезда дом разграбили мародеры.

Семья надеется, что Рашиде Валеевой выделят съемное жилье. Текслер давал поручение по переселению региональному Минстрою , там заявили, что выполнили свою часть работы. В ведомстве указали, что муниципалитет затянул с покупкой жилья для переселенцев, так как Нязепетровскому району выделили на эти цели более 25 миллионов.

Первый замглавы Нязепетровского района Юрий Педашенко сообщил, что власти объявили аукцион на покупку жилья на вторичном рынке. Как пишет 74.ru, район получил деньги в этом году, поэтому он обязан купить людям квартиры до конца декабря. Администрация должна приобрести 22 квартиры для собственников домов, переселяющихся из умирающих поселков.