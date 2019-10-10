«Они были наставниками»: кого уволят из онкоцентра Блохина

В ближайшее время из онкоцентра имени Блохина могут быть уволены около 30 врачей: это вынужденная мера, связанная с нехваткой средств у медицинского учреждения. Как заявил директор НМИЦ Иван Стилиди , руководство уже обратилось к Минздраву с просьбой оказать финансовую поддержку и решить проблемы до конца года. «Газета.Ru» — о том, как бедствует ведущий онкоцентр страны.

Руководство Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина будет вынуждено уволить несколько десятков сотрудников из-за финансовых проблем. Об этом заявил директор НМИЦ Иван Стилиди.

«Есть существенные проблемы. Чтобы содержать научных сотрудников, врачей, мы увеличили число операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, — на три тысячи человек. Но чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат», — пояснил он в интервью изданию «Известия».

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.

В медучреждении стараются «сохранить коллектив», для этого меняется организация лечебного процесса. Кроме того, с согласия сотрудника возможен его перевод на полставки, добавил Стилиди.

При этом он отметил, что в онкоцентре, в отличие от других медучреждений, не переводили сотрудников на полставки «волевым методом».

Что касается снижения зарплат, то в июле в онкоцентре возник существенный дефицит средств, и руководству пришлось снизить зарплаты сотрудникам на 40-50%. По мнению Стилиди, это произошло после того, как его заместитель Виктор Молостов «ослабил контроль над работой финансово-хозяйственного отдела». Именно это привело к несогласованности действий внутри службы и финансовым проблемам.

Вопрос с недостатком средств в онкоцентре надеются закрыть до конца декабря этого года.

«Я обратился к министру здравоохранения с просьбой поддержать нас в сложный период, чтобы мы сохранили фонд оплаты труда. Идет скрупулезная работа над составлением плана финансовой деятельности на следующий год, а это — основа основ жизни бюджетного учреждения. Я уверен, что мы не повторим ошибок в расчетах», — сказал директор учреждения.

При этом, как пишет ТАСС, комиссия Минздрава выявила нарушения в работе НИИ детской гематологии и онкологии в 2018-2019 годах.

В конце сентября Иван Стилиди сообщал журналистам, что зарплаты сотрудников онкоцентра снизились на 30% в июле этого года, однако в августе они соответствовали прежнему уровню.

На данный момент из онкоцентра ушли пять врачей, все они были сотрудниками отделения трансплантации костного мозга НИИ детской гематологии и онкологии НМИЦ. В их числе и. о. завотделением Георгий Менткевич. В пресс-службе онкоцентра 9 октября «Газете.Ru» сообщили, что заявления об уходе подали еще три врача этого отделения. Иван Стилиди подтвердил ту информацию — он сообщил, что подпишет эти заявления. Таким образом, НИИ потеряет восемь специалистов — научных работников и врачей.

При этом НИИ ДГиО рискует лишиться и медсестер. Они рассказали «Газете.Ru», что уже ищут новое место работы, поскольку их зарплаты, упавшие в июле, так и не были восстановлены. Работницы института не хотят покидать онкоцентр, но понимают, что на такие зарплаты им не выжить. Медсестра отделения детской гематологии Алиса (имя изменено) рассказала, что до июня-июля она получала в среднем от 60 до 80 тыс. рублей ежемесячно, однако большую часть этой суммы составляли выплаты.

Летом ее чистый оклад, составлявший 2,7 тыс. рублей, понизился до 2,2 тыс., а потом сократились и стимулирующие выплаты.

«За сентябрь я получила 8 тыс. рублей — и это все. Мы ждем, что руководство выплатит нам стимулирующие выплаты, как и обещал Иван Стилиди. Но я думаю, что многие не будут ждать даже до декабря и уйдут, потому что невозможно жить на такие деньги. Ведь у всех кредиты, ипотеки, дети», — рассказала сотрудница НИИ.

Хотя Алиса, как и многие другие медсестры, уже разместила резюме на сайте для трудоустройства, она не будет подавать заявление об уходе до тех пор, пока не найдет новую работу.

Максим Рыков, который еще несколько дней назад занимал должность замдиректора онкоцентра, а затем ушел из медучреждения вместе с Георгием Менткевичем, считает, что медсестры не стали выступать с открытым обращением к общественности, поскольку боятся, что после этого не смогут найти работу и их не примут в другие медучреждения.

В беседе с «Газетой.Ru» Рыков заявил, что из-за низких зарплат медсестры и врачи могут постепенно покидать рабочие места не только в НИИ ДГиО, но и в клинике, где лечат взрослых. Рыков утверждает, что «врачи в клинике для взрослых пациентов получают сейчас по пять тыс. руб. в месяц». Отток кадров там не так заметен, как в детском центре, поскольку медработники уходят по одному, а не массово, пояснил он.