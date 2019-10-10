Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский учитель обматерил и избил «особенных» девятиклассников 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) школы №2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский обматерил и избил девятиклассников. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Боровский Luxury | Тюмень» во «ВКонтакте».
На размещенных кадрах видно, как Садлинский кричит на учеников, пытаясь выяснить, «кто здесь особенный». Возмущение преподавателя сопровождается нецензурной лексикой и рукоприкладством. В частности, он толкает школьников, хватает их за шею и руки.
«Вы дебилы, что ли? Давно ******** [ударов] не получали? Ты что смотришь? Смешно, ***** [блин]. ******** [идиоты], ***** [блин]. Не ****** [бил] никто давно? Я буду. Утырки», — говорит Садлинский на видео.
Как сообщает портал 72.ru, в управлении образования района назвали такое поведение преподавателя недопустимым. По факту публикации видеоролика в сети начата проверка. С детьми работают психологи, а учитель ОБЖ временно отстранен от работы. Руководство школы, где произошел инцидент, ситуацию комментировать не стало.
По словам других учеников школы, Садлинский — очень «позитивный и добрый учитель», а запечатленный на видео класс не отличается хорошим поведением.
«С этим учителем мы на уроках всегда находили общие темы и всегда разговаривали по теме. Очень жалко будет, если его уволят из-за случившегося», — рассказывает один из учеников.
В сентября стало известно, что в одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика. Преподаватель объяснил свой поступок тем, что ребенок его не слушался. Родители первоклассника обратились в полицию, проводится проверка.
Последние новости
Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным ФСБ сорвала теракт в Крыму ФСБ сорвала теракт в Крыму Украина снова сорвала отвод войск в Донбассе Украина снова сорвала отвод войск в Донбассе
Комментарии1
Общество , Видео , Тюменская Область , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле106
Украинский музыкант пожелал ВСУ смерти в Донбассе
Украинский музыкант пожелал ВСУ смерти в Донбассе9
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв3
СМИ «убили» вдову Папанова
СМИ «убили» вдову Папанова4
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу604
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение