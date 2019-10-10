Российский учитель обматерил и избил «особенных» девятиклассников

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) школы №2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский обматерил и избил девятиклассников. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Боровский Luxury | Тюмень » во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах видно, как Садлинский кричит на учеников, пытаясь выяснить, «кто здесь особенный». Возмущение преподавателя сопровождается нецензурной лексикой и рукоприкладством. В частности, он толкает школьников, хватает их за шею и руки.

«Вы дебилы, что ли? Давно ******** [ударов] не получали? Ты что смотришь? Смешно, ***** [блин]. ******** [идиоты], ***** [блин]. Не ****** [бил] никто давно? Я буду. Утырки», — говорит Садлинский на видео.

Как сообщает портал 72.ru, в управлении образования района назвали такое поведение преподавателя недопустимым. По факту публикации видеоролика в сети начата проверка. С детьми работают психологи, а учитель ОБЖ временно отстранен от работы. Руководство школы, где произошел инцидент, ситуацию комментировать не стало.

По словам других учеников школы, Садлинский — очень «позитивный и добрый учитель», а запечатленный на видео класс не отличается хорошим поведением.

«С этим учителем мы на уроках всегда находили общие темы и всегда разговаривали по теме. Очень жалко будет, если его уволят из-за случившегося», — рассказывает один из учеников.

В сентября стало известно, что в одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика. Преподаватель объяснил свой поступок тем, что ребенок его не слушался. Родители первоклассника обратились в полицию, проводится проверка.