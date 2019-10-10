Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем 

Газета.Ru 1 час назад
Стало известно о дружбе Зеленского с Макаревичем
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения. Трансляцию пресс-конференции ведут украинские телеканалы.
По словам Зеленского, у него хорошие отношения с рок-музыкантом Андреем Макаревичем.
"Виделись с ним два года назад", — отметил он.
Также Зеленский поддерживает приятельские отношения с режиссером Марюсом Вайсбергом и комедийными артистами Семеном Слепаковым и Александром Реввой. Юмористы звонят ему, когда бывают на Украине. "Ревва ж наш, донецкий", — сказал президент Украины.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Газета.Ru: последние новости
Умер Владимир Румянцев Умер Владимир Румянцев Названо число мигрантов в России Названо число мигрантов в России Вдова Анатолия Папанова в реанимации Вдова Анатолия Папанова в реанимации
Общество , Украина , Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Владимир Зеленский , Семен Слепаков , Александр Ревва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле4
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв3
СМИ «убили» вдову Папанова
СМИ «убили» вдову Папанова4
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу553
ФСБ сорвала теракт в Крыму
ФСБ сорвала теракт в Крыму14
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение