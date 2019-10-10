Стало известно о дружбе Зеленского с Макаревичем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения. Трансляцию пресс-конференции ведут украинские телеканалы.
По словам Зеленского, у него хорошие отношения с рок-музыкантом Андреем Макаревичем.
"Виделись с ним два года назад", — отметил он.
Также Зеленский поддерживает приятельские отношения с режиссером Марюсом Вайсбергом и комедийными артистами Семеном Слепаковым и Александром Реввой. Юмористы звонят ему, когда бывают на Украине. "Ревва ж наш, донецкий", — сказал президент Украины.