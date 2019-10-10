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СМИ «убили» вдову Папанова 

Рамблер 39 минут назад
Вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла, сообщил РЕН ТВ, но ее дочь это опровергла.
Примерно час назад канал, сославшись на сообщения в интернете, сообщил, что 95-летней актрисе, больной пневмонией, стало плохо, ей вызвали скорую помощь, та повезла ее в больницу, но по пути Каратаева скончалась.
«Нет, ну что вы, нет!» — прокомментировала сведения о смерти артистки ее дочь Елена Папанова.
По ее словам, Каратаева жива, хотя и впрямь почувствовала недомогание и была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации.
Надежда Каратаева — выпускница ГИТИСа, Заслуженная артистка РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны.
Она, как ранее сообщал «Рамблер», играла в Клайпедском драматическом театре и московском Театре сатиры, известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Ревизор», «Любовь как любовь», «Время собирать камни» и «Маленькие комедии большого дома», а также тем, что была женой актера Анатолия Папанова.
Комментарии2
Общество , Видео , Анатолий Папанов , Надежда Каратаева , Елена Папанова , РЕН ТВ
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