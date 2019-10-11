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Познер отказался считать Соловьева своим коллегой 

Ura.Ru + ещё 1 18 минут назад
Познер отказался считать Соловьева коллегой
Фото: URA.RU
Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева. Однако подробно рассуждать о его работе мэтр отечественной журналистики не стал.
«Соловьев часто обо мне высказывается, причем исключительно плохо, я о нем вообще не говорю и о коллегах, в профессиональном смысле, я не говорю ни о тех, кто нравится, ни о тех, кто не нравится. Но вы сами понимаете, что с Соловьевым, хотя бы судя по тому, что он говорит обо мне, мы вряд ли товарищи», — рассказал Познер «Московскому комсомольцу».
Ранее «URA.RU» писало о том, что Соловьев высмеял рассуждения Познера о том, что у России нет национальной идеи. Телеведущий назвал мысли Познера «банальностями» и рассказал, что объединяет россиян.
«Я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес. Это банальности», — заявил тогда Соловьев, подчеркнув, что, по его мнению граждан РФ сейчас объединяет патриотизм.
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Комментарии2
Общество , Владимир Познер , Владимир Соловьев , Московский комсомолец
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