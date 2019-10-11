Познер отказался считать Соловьева коллегой

Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева . Однако подробно рассуждать о его работе мэтр отечественной журналистики не стал.

«Соловьев часто обо мне высказывается, причем исключительно плохо, я о нем вообще не говорю и о коллегах, в профессиональном смысле, я не говорю ни о тех, кто нравится, ни о тех, кто не нравится. Но вы сами понимаете, что с Соловьевым, хотя бы судя по тому, что он говорит обо мне, мы вряд ли товарищи», — рассказал Познер «Московскому комсомольцу».

Ранее «URA.RU» писало о том, что Соловьев высмеял рассуждения Познера о том, что у России нет национальной идеи. Телеведущий назвал мысли Познера «банальностями» и рассказал, что объединяет россиян.