Познер отказался считать Соловьева коллегой 

Телеведущий Владимир Познер в интервью «Московскому комсомольцу» высказался в отношении журналиста Владимира Соловьева. По его словам, ведущий ток-шоу на «России-1» ему не коллега.
«Соловьев часто обо мне высказывается, причем исключительно плохо, я о нем вообще не говорю. И о коллегах, в профессиональном смысле, я не говорю: ни о тех, кто нравится, ни о тех, кто не нравится», — отметил Познер.
При этом он подчеркнул, что их с Соловьёвым вряд ли можно назвать «товарищами», учитывая, что телеведущий говорит о нём.
Одно из высказываний Соловёва о Познере было опубликовано РИА ФАН весной текущего года. Соловьёв высмеял слова журналиста об отсутствии в России национальной идеи. По его словам, рассуждения ведущего Первого канала предельно банальны.
«Я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес. Это банальности. Я очень рад, что господин Познер наконец их осознал», — заявил тогда публицист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Соловьёв отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который потребовал прекратить выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ. Телеведущий отметил, что в своих шоу говорит о соседней стране «только правду», при этом подчеркнув, что, если программа обижает украинских зрителей, то это повод «одуматься и посмотреть на себя другими глазами». Пи этом он подчеркнул, что не перестанет обсуждать ситуацию на Украине в своих программах.