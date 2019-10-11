Познер отказался считать Соловьева коллегой

«Соловьев часто обо мне высказывается, причем исключительно плохо, я о нем вообще не говорю. И о коллегах, в профессиональном смысле, я не говорю: ни о тех, кто нравится, ни о тех, кто не нравится», — отметил Познер.

При этом он подчеркнул, что их с Соловьёвым вряд ли можно назвать «товарищами», учитывая, что телеведущий говорит о нём.

Одно из высказываний Соловёва о Познере было опубликовано РИА ФАН весной текущего года. Соловьёв высмеял слова журналиста об отсутствии в России национальной идеи. По его словам, рассуждения ведущего Первого канала предельно банальны.

«Я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес. Это банальности. Я очень рад, что господин Познер наконец их осознал», — заявил тогда публицист.