Россияне назвали поезда с самыми храпящими пассажирами

Россияне чаще всего жалуются на храп в поездах из Москвы в Кишенев, Псков Пензу . Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, в рейтинг попали направления Москва — Волгоград , Москва — Брест, Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер и Москва — Владивосток.

В исследовании эксперты проанализировали более 153 тысяч отзывов, оставленных пассажирами после путешествия на поезде с 2016 по 2019 год.

В июне 2018 года сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос, чтобы выяснить, как пассажиры поездов поступают с храпящими попутчиками. Согласно его результатам, 32 процента опрошенных просто не обращают внимания на храп. Другие 29 процентов респондентов пользуются берушами.