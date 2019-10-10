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Россияне назвали поезда с самыми храпящими пассажирами 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Россияне назвали поезда с самыми храпящими пассажирами
Фото: РИА Новости
Россияне чаще всего жалуются на храп в поездах из Москвы в Кишенев, Псков и Пензу. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Кроме того, в рейтинг попали направления Москва — Волгоград, Москва — Брест, Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер и Москва — Владивосток.
В исследовании эксперты проанализировали более 153 тысяч отзывов, оставленных пассажирами после путешествия на поезде с 2016 по 2019 год.
В июне 2018 года сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос, чтобы выяснить, как пассажиры поездов поступают с храпящими попутчиками. Согласно его результатам, 32 процента опрошенных просто не обращают внимания на храп. Другие 29 процентов респондентов пользуются берушами.
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Общество , Другое , Москва , Псков
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