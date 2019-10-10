Умерла Надежда Каратаева

Надежда Каратаева в 1941 году поступила в ГИТИС, но прервала учебу, уйдя добровольцем на фронт. Вернувшись с войны, окончила ГИИТИС и вместе с Анатолием Папановым работала в Театре русской драмы в Клайпеде.

В 1950 году была принята в труппу Московского театра сатиры, где нередко ее партнером по сцене выступал Папанов. Их дуэт в спектакле «Гнездо глухаря» вошел в историю отечественного театра. Другой запоминающийся дуэт Папанов — Каратаева был в комедии «Родненькие мои», где они также сыграли супружескую пару. В реальной жизни Папанов и Каратаева прожили вместе 43 года.

Последнюю роль в театре Каратаева сыграла в 90 лет в спектакле «Малыш и Карлсон».