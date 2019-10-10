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Скандал в онкоцентре: Минздрав выявил нарушения 

Рамблер 20 минут назад
В работе столичного Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина были обнаружены серьёзные нарушения, сообщили на пресс-конференции в ТАСС члены специальной комиссии Минздрава после проведения проверки в клинике.
По словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной, члены комиссии провели масштабную работу, проведя обходы и изучив истории болезней пациентов.
«К сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила Байбарина.
Как ранее сообщал «Рамблер», скандал в онкоцентре имени Блохина разразился в конце сентября после того, как в Сети появилось видеообращение на тот момент исполняющего обязанности заведующего отделения трансплантации костного мозга профессора Георгия Менткевича, который потребовал отстранить от работы новое руководство клиники за нерациональное управление и давление на коллектив. Позже Меткевич был уволен. Вслед за ним ушли ещё несколько врачей.
Позже на существенное сокращение зарплат и стимулирующих выплат пожаловались медсестры онкоцентра. По словам медиков, пожелавших сохранить анонимность, раньше они могли рассчитывать на получение 60-80 тысяч рублей в месяц, в то время как за сентябрь большинству из них было перечислено около 13 тысяч рублей. Медсестры подумывают о массовом увольнении и уже находятся в поисках новой работы.
Накануне директор клиники Иван Стилиди в интервью СМИ обнародовал размер зарплат сотрудников онкоцентра, при этом отметив, что сам он получает меньше «некоторых врачей»: по его словам, зарплата директора клиники составляет 180 тысяч рублей в месяц, его заместители (их около 10 человек) получают до 220 тысяч рублей, врачи могут рассчитывать на выплаты в диапазоне от 160 до 300 тысяч рублей.
Комментарии32
Общество , Видео , Иван Стилиди , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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