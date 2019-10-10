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Усиление жары назвали полезным для России 

Популярная механика 4 часа назад
Усиление жары назвали полезным для России
Фото: РИА Новости
По мнению российских специалистов, опасения американских учёных не стоит брать во внимание из-за разницы в территориях двух стран.
Очередное исследование американских учёных позволило заявить о том, что к середине текущего столетия количество территорий в мире, где воцарится экстремальная жара, вырастет на 50-80%, а то и более чем вдвое. При этом в России с такими выводами не согласны.
"Выводы, которые делают американцы для своей территории и для нашей территории, разнятся. Поскольку наша страна, в основном, северная и потепление климата, конечно же, будет способствовать тому, что нагрузка на электричество зимой уменьшится наоборот. Обычно у нас бывают экстремально холодные периоды длительные, тогда работают с огромной перегрузкой подстанции на большой территории. Конечно же, потепление зимнее является определённым благом для нашей страны. Для американцев, определённо, это очень негативное явление", — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд радиостанции "Говорит Москва".
По мнению Романа Вильфанда, реальное развитие ситуации будет зависеть целиком от того, как человечество продолжит вести себя и будет ли соблюдать взятые на себя обязательства по снижению количества выбросов парниковых газов в атмосферу.
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Общество , Погода , Экология , Роман Вильфанд , Радиостанция "Говорит Москва"
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