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Россиянам нашли альтернативу смертной казни 

Рамблер + ещё 3 28 минут назад
В Общественной палате (ОП) РФ заявили, что главной альтернативой смертной казни должна стать полная и пожизненная изоляция преступника от окружающего мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Проблему смертной казни прокомментировала глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ Елена Сутормина. 10 октября в мире отмечается день борьбы со смертной казнью, в 2003 году закрепленный коалицией по запрету высшей меры наказания.
В России в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина ввели мораторий на смертную казнь. Мораторий истекал 1 января 2010 года, Конституционный суд РФ продлил его.
«Получается, что формально смертная казнь есть, но использовать ее нельзя», — объяснила Сутормина.
Она отметила, что читая новости об «извращенцах-педофилах», многие думают, что такие преступники недостойны жизни.
«Однако при этом, применяя подобное наказание, мы должны убедиться в том, что не будет ошибки, и мы не казним невиновного», — подчеркнула представитель ОП.
Комментарии131
Общество , Видео , Борис Ельцин , Елена Сутормина , Общественная палата России
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