Россиянам нашли альтернативу смертной казни

Общественной палате (ОП) РФ заявили, что главной альтернативой смертной казни должна стать полная и пожизненная изоляция преступника от окружающего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблему смертной казни прокомментировала глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ Елена Сутормина . 10 октября в мире отмечается день борьбы со смертной казнью, в 2003 году закрепленный коалицией по запрету высшей меры наказания.

В России в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина ввели мораторий на смертную казнь. Мораторий истекал 1 января 2010 года, Конституционный суд РФ продлил его.

«Получается, что формально смертная казнь есть, но использовать ее нельзя», — объяснила Сутормина.

Она отметила, что читая новости об «извращенцах-педофилах», многие думают, что такие преступники недостойны жизни.