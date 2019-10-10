Назван самый матерящийся город в России

Город Дно назван самым матерящимся в России

Об этом сообщает Informpskov со ссылкой на данные Digital-агентства "Интериум".

На второй позиции оказался Краснодар (89,56), далее следует Кунгур (73,37).

В первую десятку также вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45) и другие.

Эксперты предположили, что Дно стал рекордсменов по количеству матерящихся в интернете из-за непростой жизни или избытка молодежи в городе.