Назван самый матерящийся город в России

Город Дно в Псковской области занял лидирующую позицию (1,138 на 10 тысяч жителей) в списке самых матерящихся городов России.
Об этом сообщает Informpskov со ссылкой на данные Digital-агентства "Интериум".
На второй позиции оказался Краснодар (89,56), далее следует Кунгур (73,37).
В первую десятку также вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45) и другие.
Эксперты предположили, что Дно стал рекордсменов по количеству матерящихся в интернете из-за непростой жизни или избытка молодежи в городе.