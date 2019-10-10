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Город Дно назван самым матерящимся в России 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Назван самый матерящийся город в России
Фото: РИА Новости
Город Дно в Псковской области занял лидирующую позицию (1,138 на 10 тысяч жителей) в списке самых матерящихся городов России.
Об этом сообщает Informpskov со ссылкой на данные Digital-агентства "Интериум".
На второй позиции оказался Краснодар (89,56), далее следует Кунгур (73,37).
В первую десятку также вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45) и другие.
Эксперты предположили, что Дно стал рекордсменов по количеству матерящихся в интернете из-за непростой жизни или избытка молодежи в городе.
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Общество , Псковская Область
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