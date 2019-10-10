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Чиновники отремонтировали дорогу вместо рабочих 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Чиновники отремонтировали дорогу вместо рабочих
Фото: Страница Армэна Хачатуряна ВКонтакте
В Курганской области чиновники Половинского сельсовета вынуждены были сами заняться ремонтом дороги в селе, поскольку «не был найден подрядчик». О том, как кабинетные сотрудники взялись за лопаты, на своей странице «ВКонтакте» отчитался глава Половинского района Армен Хачатурян.
Хачатурян отметил, что на ремонт дорог в район в 2019 году было выделено в три раза больше средств, чем обычно — 11 миллионов рублей. Однако, по его словам, этих средств «недостаточно, чтобы все дороги стали гладкими». К тому же чиновникам не удалось найти подрядчика на выполнение явочного ремонта на улице Победы в селе Половинное.
«Приняли решение выполнить работу хозспособом (собственными силами). По нашим оценкам, такой способ ремонта дешевле примерно на тридцать процентов и самое главное — никого не ждём, двигаемся дальше! Будем продолжать такую практику!» — написал Хачатурян (орфография и пунктуация автора сохранены— прим. ред.).
На прикреплённых к посту фотографиях запечатлены чиновники в ярко-оранжевых рабочих жилетках с лопатами в руках и результат их работы — «заплатки» на дороге.
В начале июля, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы Николай Валуев, путешествуя на автомобиле по Хабаровскому краю, пожаловался подписчикам в соцсети на ужасное состояние федеральной трассы на участке Лидога — Ванино. В результате внедорожник парламентария, проехав по изрытой ямами дороге, получил серьёзные повреждения. Валуев пообещал рассказать о «замечательной» дороге министру транспорта РФ Евгению Дитриху.
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Комментарии
Общество , Николай Валуев , Евгений Дитрих , Госдума , Курганская Область
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