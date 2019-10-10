Чиновники отремонтировали дорогу вместо рабочих

Курганской области чиновники Половинского сельсовета вынуждены были сами заняться ремонтом дороги в селе, поскольку «не был найден подрядчик». О том, как кабинетные сотрудники взялись за лопаты, на своей странице «ВКонтакте» отчитался глава Половинского района Армен Хачатурян.

Хачатурян отметил, что на ремонт дорог в район в 2019 году было выделено в три раза больше средств, чем обычно — 11 миллионов рублей. Однако, по его словам, этих средств «недостаточно, чтобы все дороги стали гладкими». К тому же чиновникам не удалось найти подрядчика на выполнение явочного ремонта на улице Победы в селе Половинное.

«Приняли решение выполнить работу хозспособом (собственными силами). По нашим оценкам, такой способ ремонта дешевле примерно на тридцать процентов и самое главное — никого не ждём, двигаемся дальше! Будем продолжать такую практику!» — написал Хачатурян (орфография и пунктуация автора сохранены— прим. ред.).

На прикреплённых к посту фотографиях запечатлены чиновники в ярко-оранжевых рабочих жилетках с лопатами в руках и результат их работы — «заплатки» на дороге.