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Девочка-богатырша родилась в Кемерово 

News.ru + ещё 4 1 час назад
«Девочка-богатырша» родилась в Кемерово
Фото: ТАСС
Девочка с очень большим весом появилась на свет в городе Кемерово. В роддоме ребёнка, масса которого составляет 5 кг 260 г при средней для новорождённых женского пола в 3 кг 200 г, назвали «богатыршей».
Рост девочки — 60 см. Она родилась днём 4 октября и получила имя Александра.
Медики поздравили родителей с «большим счастьем», передаёт «Ридус».
Ранее News.ru писал, что столичный ЗАГС перечислил самые популярные имена, которыми родители называли детей в этом году. Самыми необычными стали Добрыня, Хабиб, Ричард, Лев, Александр Поль, Огнеслав, Цезарь.
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Общество , Другое , Ридус , Кемерово
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