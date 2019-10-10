Девочка-богатырша родилась в Кемерово

Девочка с очень большим весом появилась на свет в городе Кемерово . В роддоме ребёнка, масса которого составляет 5 кг 260 г при средней для новорождённых женского пола в 3 кг 200 г, назвали «богатыршей».

Рост девочки — 60 см. Она родилась днём 4 октября и получила имя Александра.

Медики поздравили родителей с «большим счастьем», передаёт «Ридус».

Ранее News.ru писал, что столичный ЗАГС перечислил самые популярные имена, которыми родители называли детей в этом году. Самыми необычными стали Добрыня, Хабиб, Ричард, Лев, Александр Поль, Огнеслав, Цезарь.