Умер Владимир Румянцев

Художник Владимир Румянцев , автор серии картин «Петербургские коты», а также создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября. Об этом говорится на странице Музея кошки во «ВКонтакте».

«9 октября 2019 не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном — особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам — узнаваемый облик», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Представители Музея кошки выразили соболезнования близким художника, к которым в комментариях к записи присоединились пользователи соцсети, напомнив, что коты, нарисованные Румянцевым «на всех магнитах и сувенирах».

По данным ТАСС, Владимир Румянцев родился в Череповце, а учился в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работы художника, который в основном писал акварелью, по данным издания, можно увидеть в восьми музейных коллекциях России, а также в частных коллекциях в Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции. С 1990 года Румянцев был членом Российского союза художников.

«Рамблер» сообщил ранее, что 4 октября в Кирове скончалась заслуженный художник РСФСР Инна Широкова, автор картин о русских праздниках и народных гуляниях, которые всегда выделялись на российских и международных выставках.