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Россиянам посоветовали завести муравьев 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Россиянам посоветовали завести муравьев
Фото: РИА Новости
Муравьиные фермы и аквариумные рыбки помогут снять напряжение и справиться со стрессом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы, передает агентство «Москва».
«Созерцание безмятежно плавающих рыбок помогает отвлечься от сторонних забот и успокоиться», — рассказали в комитете.
Там отметили, что для каждого человека можно подобрать определенный вид рыбок, но также добавили, что для их содержания нужно специальное оборудование — так, аквариум должен быть прямоугольным, так как круглые негативно влияют на здоровье рыб.
В комитете заявили, что за муравьями наблюдать интереснее, чем за аквариумом, потому что у этих насекомых есть «классовость», и это позволяет следить за социальной жизнью муравейника. Ветеринары добавили, что наблюдение за процессом уборки, сбора припасов или выращиванием молодняка успокаивает и отвлекает. Они посоветовали приобрести настоящую муравьиную ферму и рассказали, что в муравейнике надо поддерживать микроклимат, а также следить, чтобы камеры не запотевали — из-за этого могут размножиться водоросли и грибок, опасный для насекомых.
Ранее сообщалось, что 33 процента россиян в случае стрессовой ситуации обратились бы за советом к родственникам или друзьям, а 21 процент — к супругу или любимому человеку. У 88 процентов не было опыта обращения к психологу. Пять процентов россиян обратились бы к священнослужителю.
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