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Директор онкоцентра Блохина анонсировал сокращения 

Lenta.ru 22 минуты назад
В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина ожидается сокращение штата. Об этом рассказал директор учреждения Иван Стилиди, передают «Известия».
Причиной грядущего сокращения штата стали проблемы с финансами, отметил Стилиди. Он добавил, что пострадают в первую очередь возрастные сотрудники.
При этом Стилиди рассказал, что «не планирует» увольнять ни врачей, ни сестер, если возникнет новая волна массовых увольнений — директор центра намерен проводить беседы со всеми, кто принесет заявления. Он добавил, что в центре работают опытные врачи, но это «не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону, специалисты».
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Общество , Иван Стилиди , газета "Известия"
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