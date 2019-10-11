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Минздрав прокомментировал миллионные заработки врачей 

News.ru + ещё 17 1 час назад
Минздрав прокомментировал миллионные заработки врачей
Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press
Минздрав на фоне заявлений медиков о низких окладах выяснил, что главврачи получают доход цифрой с семью нулями. Так, только в Саратове такие деньги зарабатывают главы районных и городских клиник.
К примеру, главврач больницы № 8 за прошлый год заработал 16 млн рублей только за счёт собственного частного кабинета. Открыл его доктор около возглавляемой им клиники, сообщает РЕН ТВ. Некоторые руководители получают дополнительный доход с помощью личной сети аптек.
Минздрав такую ситуацию назвал нездоровой. В частности, глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что таким образом медики вытесняют пациентов с государственного приёма на частный.
"Мы считаем патологической ситуацию, когда или главврач, или просто врач, работающий в госучреждении, через дорогу открывает частный кабинет", — сказала глава Минздрава.
Ранее News.ru сообщал, что следователи подозревают бывшего главного врача одной из саратовских поликлиник в том, что она превышала должностные полномочия и заставляла своих подчинённых отдавать ей часть премий. Об этом сообщили в СК РФ.
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Комментарии5
Общество , Политика , Мигранты , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , РЕН ТВ , Саратов
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