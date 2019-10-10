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Россиян будут лечить мигранты 

Рамблер + ещё 5 23 минуты назад
В российском правительстве предложили покрыть потребность страны в медиках за счет иностранных специалистов. Как пишут «Известия», врачам из-за рубежа предложили выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке.
Газета ссылается на данные Минтруда и Минздрава, согласно которым кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на четыре процента. На биржах труда зарегистрировано около одной тысячи врачей, тогда как дефицит одних только онкологов оценивают в четыре тысячи человек, а поликлиникам не хватает более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер.
Также отмечается острая нехватка психиатров, ортопедов, окулистов и неврологов.
В Минздраве считают, что решить проблему поможет привлечение в Россию мигрантов, имеющих медицинскую специальность.
Если идея будет одобрена, в случае конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет оперативно корректироваться.
Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович отметил, что в странах бывшего СССР сохранились традиции советской психиатрической школы. По его словам, сильных психиатров готовят в Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Азербайджане.
«В больнице, где я консультирую пациентов, общаюсь с врачами, которые приехали из среднеазиатских республик. Их уровень соответствует российскому», — подчеркнул он.
Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Рогачева Алексей Масчан отметил, что в Москве нет дефицита детских онкологов, а в регионах есть, но столичные врачи не согласились бы на переезд в регионы.
«Уверяю вас, московские врачи в регионы работать не поедут, и дело не только в зарплатах. В регионах и близко нет таких возможностей для лечебной, творческой и научной работы, как в столице», — объяснил он.
По российским законам, иностранцы, получившие медицинское и фармацевтическое образование за рубежом, допускаются к работе в РФ после признания их квалификации. Сертификат специалиста, дающий право на работу в здравоохранении, выдается Росздравнадзором.
Как сообщал «Рамблер», прошлым летом руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что за последние четыре года втрое увеличилось количество иностранных медиков, желающих работать в России. В 2013-м в Росздравнадзор было подано 3719 заявлений от врачей-иностранцев, а в 2017-м — уже около десяти тысяч.
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Общество , Видео , Мигранты , Алексей Масчан , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Минтруд , Правительство РФ , Росздравнадзор , газета "Известия"
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