Россиян будут лечить мигранты

российском правительстве предложили покрыть потребность страны в медиках за счет иностранных специалистов. Как пишут «Известия», врачам из-за рубежа предложили выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке.

Газета ссылается на данные Минтруда Минздрава , согласно которым кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на четыре процента. На биржах труда зарегистрировано около одной тысячи врачей, тогда как дефицит одних только онкологов оценивают в четыре тысячи человек, а поликлиникам не хватает более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер.

Также отмечается острая нехватка психиатров, ортопедов, окулистов и неврологов.

В Минздраве считают, что решить проблему поможет привлечение в Россию мигрантов, имеющих медицинскую специальность.

Если идея будет одобрена, в случае конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет оперативно корректироваться.

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович отметил, что в странах бывшего СССР сохранились традиции советской психиатрической школы. По его словам, сильных психиатров готовят в Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Азербайджане.

«В больнице, где я консультирую пациентов, общаюсь с врачами, которые приехали из среднеазиатских республик. Их уровень соответствует российскому», — подчеркнул он.

Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Рогачева Алексей Масчан отметил, что в Москве нет дефицита детских онкологов, а в регионах есть, но столичные врачи не согласились бы на переезд в регионы.

«Уверяю вас, московские врачи в регионы работать не поедут, и дело не только в зарплатах. В регионах и близко нет таких возможностей для лечебной, творческой и научной работы, как в столице», — объяснил он.

По российским законам, иностранцы, получившие медицинское и фармацевтическое образование за рубежом, допускаются к работе в РФ после признания их квалификации. Сертификат специалиста, дающий право на работу в здравоохранении, выдается Росздравнадзором