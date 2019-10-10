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Из главного онкоцентра России уволят несколько десятков опытных врачей 

Ura.Ru 54 минуты назад
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина с большой долей вероятности попадут под сокращение из-за финансовых проблем. Такое заявление сделал директор медучреждения Иван Стилиди.
«Я бы не назвал это кризисом, но есть существенные проблемы Чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат. Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками», — рассказал он в интервью «Известиям». Стилиди подчеркнул, что онкоцентр вскоре покинут несколько десятков наиболее опытных врачей. Еще целый ряд сотрудников по «соглашению» сторон в ближайшее время будут переведены на работу на полставки.
В конце сентября врачи НМИЦ записали видеообращение, в котором публично подробно рассказали о плохих условиях для пациентов, а также о непрозрачном распределении зарплат сотрудникам. Врачи также пригрозили уволиться, если ситуация не исправится, сообщают argumenti.ru. Позднее стало известно, что заявление об увольнении подали более 10 сотрудников. Медики уже составили график увольнений. Кроме того, появилась информация, что медсестры планируют массово увольняться из онкоцентра «из-за нищенских зарплат».
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Комментарии5
Общество , Видео , Иван Стилиди , газета "Известия" , газета "Аргументы недели"
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