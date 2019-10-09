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Как проблемы у мужчин на работе связаны с изменами, рассказали психологи 

РИА Новости Крым 1 час назад
Психологи рассказали, какие мужчины чаще изменяют
Фото: depositphotos.com
Мужчины, сталкивающиеся с проблемами на работе, чаще врут свои женам. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал PNAS.
Ученые нашли профили мужчин разных профессий на сайте знакомств для женатых людей. Специалисты рассмотрели пользовательские странички финансовых консультантов и полицейских, а также изучили информацию о дисциплинарных взысканиях этих мужчин.
Затем эксперты сравнили их с представителями тех же профессий, но у которых не было проблем с начальством.
Психологи провели параллель между поведением людей на работе и их поведением в личной жизни. Выяснилось, что у тех, у кого были проблемы на работе в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для людей в браке.
Ранее были опубликованы признаки измены партнера.
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Общество , Lenta.ru
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