Миллионы россиян остаются без питьевой воды

В России более 11 миллионов человек не обеспечены питьевой водой

Свыше 12 миллионов жителей России не имеют возможности пользоваться центральным водоснабжением.

По словам Изотовой, в 83 российских регионах более 11 миллионов человек до сих пор не обеспечены качественной питьевой водой. Она указала на то, что в федеральном проекте «Чистая вода» не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды в населенных пунктах.

Представитель СП подчеркнула, что необходимо развивать технические регламенты качественной воды, составляющей основу долголетия, которое является одним из центральных вопросов так называемых «майских указов» президента РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России выросло число граждан, употребляющих воду из-под крана.