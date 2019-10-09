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В России более 11 миллионов человек не обеспечены питьевой водой 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
Миллионы россиян остаются без питьевой воды
Фото: РИА Новости
Свыше 12 миллионов жителей России не имеют возможности пользоваться центральным водоснабжением.
Об этом на заседании в Совете Федерации сообщила заместитель председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова, передает «Интерфакс».
По словам Изотовой, в 83 российских регионах более 11 миллионов человек до сих пор не обеспечены качественной питьевой водой. Она указала на то, что в федеральном проекте «Чистая вода» не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды в населенных пунктах.
Представитель СП подчеркнула, что необходимо развивать технические регламенты качественной воды, составляющей основу долголетия, которое является одним из центральных вопросов так называемых «майских указов» президента РФ.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России выросло число граждан, употребляющих воду из-под крана.
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Общество , Галина Изотова , Счетная палата , Совет Федерации , ИД "Собеседник" , Интерфакс
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