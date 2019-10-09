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«Лидеры России» нашли решение проблемы дефицита кадров 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
«Лидеры России» нашли решение дефицита кадров
Фото: РИА Новости
Введение новых тематических направлений для управленцев в медицине, образовании, финансах и технологиях в рамках третьего конкурса «Лидеры России», который стартовал 4 октября, решит проблему с дефицитом кадров и даст участникам шанс проявить себя. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
«Я положительно оцениваю эти изменения, введение специализаций, на мой взгляд, это очень хорошо», — сказала она.
По словам Матвиенко, главной проблемой в этих сферах является отсутствие профессионально подготовленных управленцев. Как отметила спикер верхней палаты парламента, конкурс доказал свою эффективность.
Регистрация на третий конкурс «Лидеры России» началась 4 октября и продлится две недели. Как рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта Алексей Комиссаров, на этапе регистрации участникам надо будет заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. За первые два дня поступило 46,5 тысяч заявок.
8 октября в ходе пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российская система здравоохранения нуждается во врачах-управленцах. Доля таких медицинских работников на данный момент составляет лишь один процент. По ее словам, в управляющих кадрах нуждается и научная сфера.
«Лидеры России» — флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», который проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.
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Общество , Политика , Алексей Комиссаров , Валентина Матвиенко , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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