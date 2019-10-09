Ученые назвали последствия интернет-зависимости

На сегодняшний день 55 процентов жителей Земли используют доступ в Интернет. Некоторые делают это для решения бытовых задач, другие не выходят из Сети по несколько суток. Исследователи из Новосибирского государственного технического университета оценили межличностные отношения среди людей, имеющих разный уровень зависимости от Интернета.

Людей разделили на три группы — независимые (36 процентов участников), зависимые (12 процентов) и склонные к зависимости от интернета (52 процента).

В ходе исследования оказалось, что представители второй группы испытывают более высокий уровень общего переживания одиночества по сравнению с независимыми пользователями Сети. Также от навязчивого желания выхода в Интернет у этих людей увеличивала радость от нахождения в одиночестве и снижалась необходимость в общении.

— Это наблюдение говорит о том, что для зависимого человека на первое место выходит удовлетворение собственной потребности в интернет-деятельности, а не потребности в общении, — рассказала автор исследования Татьяна Левина.

Также интернет-зависимые люди с большей осторожностью устанавливают близкие отношения, а в своих действиях могут проявлять грубость и резкость. Исследователи утверждают, что они менее склонны к доверию в отношениях, а также для них характерно наличие компульсивных симптомов, передает «Российская газета».