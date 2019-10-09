«Я люблю побыть один»: Шнуров написал стих об отдыхе Путина

Музыкант усомнился, что президент смог насладиться одиночеством и тишиной на отдыхе.

Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошёл,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладится тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!

Как ранее сообщал «Рамблер», 6 октября, накануне своего дня рождения, Владимир Путин провел день в сибирской тайге.

Пресс-секретарь президента сообщил, что на отдыхе Путин «наслаждался осенней природой».