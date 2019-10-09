Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение отдыху президента России Владимира Путина в тайге.
Музыкант усомнился, что президент смог насладиться одиночеством и тишиной на отдыхе.
Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошёл,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладится тишью.
Лес листвой своей гудит.
А в кустах танки, как лоси.
Я люблю побыть один.
Как же хорошо, что осень!
Как ранее сообщал «Рамблер», 6 октября, накануне своего дня рождения, Владимир Путин провел день в сибирской тайге.
Пресс-секретарь президента сообщил, что на отдыхе Путин «наслаждался осенней природой».