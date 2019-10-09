В РЖД извинились перед инвалидом после скандальных фото

В РЖД извинились перед инвалидом, которая заползала в саратовскую больницу

Главный врач железнодорожной больницы в городе Ершов Саратовской области Алексей Нархов извинился перед женщиной-инвалидом после публикации фотографий, на которых она ползком забирается по лестнице из-за отсутствия пандуса у входа, сообщил начальник Приволжской дирекции здравоохранения (входит в РЖД ) Иван Емельдяжев.

Накануне в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" появились снимки, на которых женщина-инвалид на четвереньках преодолевает лестницу, после чего садится в инвалидное кресло. В сообщении к фото уточняется, что заезда для инвалидов при входе в больницу нет. Губернатор области Валерий Радаев поручил разобраться, почему нет пандуса и попросил руководство Приволжской железной дороги как можно быстрее исправить ситуацию.

По словам Емельдяжева, больничный корпус построили в 1995 году, в то время проект здания не предусматривал пандуса. Однако сейчас для маломобильных граждан предусмотрены кнопки для вызова медицинского персонала.

"Они обозначены специальными знаками. Оборудование исправно, а сотрудники учреждения всегда готовы оказать помощь пациентам", — отметил он.

Емельдяжев подчеркнул, что ситуация находится на контроле у руководства Приволжской железной дороги. Он заявил, что в 2020 году в больнице начнется капитальный ремонт здания хирургического корпуса и будет установлен пандус. При этом сейчас в здании заменяют лифты.

Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Ершов" ведет историю с 1902 года, когда неподалеку от станции "Ершов" были построены два кирпичных здания железнодорожной больницы, которые сохранились и функционируют до настоящего времени. Учредителем больницы является АО РЖД.