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В мурманском порту создали панно «Врата в Арктику» 

Lenta.ru 2 часа назад
Панно под названием «Врата в Арктику» появилось на пылеветрозащитном экране в мурманском торговом порту, сообщает «Мурманский вестник».
Работа создана в рамках экологической программы порта и состоит из 414 панелей. Ее авторы — московские художники Александр и Елизавета Рыжкины. Они изобразили первый атомный ледокол «Ленин» на пирсе Морского вокзала Мурманска, современный атомный ледокол «Лидер», который скоро станет важной частью в прокладке Северного морского пути, и встречающих рейс на берегу людей. Панно расположено в таком месте, что его можно разглядеть из разных точек со стороны города.
Всего на пылеветрозащитном экране разместят пять произведений. Помимо «Врат в Арктику» уже готовы герб Мурманска и надпись «Мурманский морской торговый порт».
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