Россиянам покажут рекламу вина

Медведев допустил разрешение рекламы отечественных вин

«Мы к этому (рекламе вина) аккуратно относимся», — сказал Медведев на выставке «Золотая осень», обсуждая вопрос с виноделами, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не считает рекламу российского вина предосудительной, но призвал следовать действующему законодательству.

«Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами», — отметил премьер.

По его мнению, подобные решения необходимо принимать с учетом политики в области здравоохранения и продовольствия.