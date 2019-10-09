Россиянам покажут рекламу вина

Премьер Дмитрий Медведев допустил, что в России могут разрешить рекламировать вино отечественного производства.
«Мы к этому (рекламе вина) аккуратно относимся», — сказал Медведев на выставке «Золотая осень», обсуждая вопрос с виноделами, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не считает рекламу российского вина предосудительной, но призвал следовать действующему законодательству.
«Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами», — отметил премьер.
По его мнению, подобные решения необходимо принимать с учетом политики в области здравоохранения и продовольствия.
«Нужен баланс между различными вещами», — подчеркнул Медведев.
В сентябре глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил, что нужно снизить ограничения для рекламы пивной отрасли.