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Медведев допустил разрешение рекламы отечественных вин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 9 часов назад
Россиянам покажут рекламу вина
Фото: РИА Новости
Премьер Дмитрий Медведев допустил, что в России могут разрешить рекламировать вино отечественного производства.
«Мы к этому (рекламе вина) аккуратно относимся», — сказал Медведев на выставке «Золотая осень», обсуждая вопрос с виноделами, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не считает рекламу российского вина предосудительной, но призвал следовать действующему законодательству.
«Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами», — отметил премьер.
По его мнению, подобные решения необходимо принимать с учетом политики в области здравоохранения и продовольствия.
«Нужен баланс между различными вещами», — подчеркнул Медведев.
В сентябре глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил, что нужно снизить ограничения для рекламы пивной отрасли.
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Общество , Дмитрий Медведев , Владимир Мишеловин , ФАС , РИА Новости
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