Экс-кандидат в главы Башкирии снялась в гробу

На странице в соцсети она выложила фото в образе героини фильма «Вий» — панночки. Затем она призвала поклонниц «не хоронить себя заживо и приходить к ней на уроки красоты». Тимасова добавила, что для неё это была самая необычная съемка, после «жить захотелось с невероятной силой», пишет ToDay News Ufa.
Фотосессию пользователи, тем не менее, раскритиковали, посчитав, что она может задеть родственников умерших.
Сания Тимасова — владелица модельного агентства, перед выборами заявившая, что сможет поднять Уфу, подобно тому, как она «подняла свою грудь после двоих детей».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Башкортостане Центризбирком не подтвердил информацию о вбросе бюллетеней во время Единого дня голосования. Инцидент якобы произошел на участке №303, сообщили пользователи соцсетей. Республиканский ЦИК отправил туда проверяющих, данные о вбросе так и не подтвердились.