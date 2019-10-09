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Экс-кандидат в главы Башкирии решила устроить фотосессию в гробу 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 11 часов назад
Экс-кандидат в главы Башкирии снялась в гробу
Фото: Соцсети
На странице в соцсети она выложила фото в образе героини фильма «Вий» — панночки. Затем она призвала поклонниц «не хоронить себя заживо и приходить к ней на уроки красоты». Тимасова добавила, что для неё это была самая необычная съемка, после «жить захотелось с невероятной силой», пишет ToDay News Ufa.
Фотосессию пользователи, тем не менее, раскритиковали, посчитав, что она может задеть родственников умерших.
Сания Тимасова — владелица модельного агентства, перед выборами заявившая, что сможет поднять Уфу, подобно тому, как она «подняла свою грудь после двоих детей».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Башкортостане Центризбирком не подтвердил информацию о вбросе бюллетеней во время Единого дня голосования. Инцидент якобы произошел на участке №303, сообщили пользователи соцсетей. Республиканский ЦИК отправил туда проверяющих, данные о вбросе так и не подтвердились.
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Общество , Центризбирком России , ФедералПресс , Башкортостан
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