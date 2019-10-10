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Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе 

Lenta.ru + ещё 72 14 часов назад
Названы два лауреата Нобелевской премии по литературе
Фото: Reuters
Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018-й и 2019 год. Трансляция церемонии проводилась в четверг, 10 октября, на сайте учреждения.
Призером 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, автор фантастического романа 2007 года «Бегуны».
Премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Он, в частности, работал над фильмами режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Ложное движение» и «Прекрасные дни в Аранхуэсе».
В прошлом году присуждение награды не состоялось из-за секс-скандала. Фотографа Жан-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон, обвинили в домогательствах 18 женщин — тот якобы пользовался своим положением и склонял их к сексу. Позже его признали виновным в изнасилованиях и посадили в тюрьму на 2,5 года.
В 2017 году Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.
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Комментарии
Общество , Жан-клод Арно , Катарина Фростенсон , Петер Хандке , Reuters
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