Россияне пожаловались на постоянный стресс

Постоянный стресс стали испытывать больше россиян

Число россиян, которые постоянно испытывают стресс, увеличилось с 3% в 2010 году до 8% 2019. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

При этом доля россиян, у которых стресс в жизни никогда не случается или случается редко возросла с 29% до 40% до 9 лет.

Отмечается, что чаще всего со стрессом сталкиваются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и женщины. Мужчины же, наоборот, не испытывают стресс практически никогда.

Жители России предпочитают бороться со стрессом при помощи самоуспокоения — 9%, использования успокоительных средств — 7%, занятий спортом или сменой обстановки — 6%. Каждый двадцатый респондент преодолевает стресс с помощью алкоголя, работы или обсуждения ситуации с близкими людьми.

Согласно опросу, за профессиональной помощью к психологу обращались только 12% россиян, 88% не имели такого опыта, причем 92% из них — мужчины и люди старше 60 лет — 90%.

Опрос проводился среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.