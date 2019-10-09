«Иначе мне не выжить»: что скрывает центр Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии онкоцентра имени Блохина планируют массово увольняться из клиники из-за сильного сокращения зарплат, сообщает «Газета.ру». Медики вынуждены искать подработку и уже просматривают сайты с вакансиями.

Журналисты пообщались с несколькими медсёстрами на условиях анонимности. Например, Алиса (имя изменено — прим. ред.) заявила, что раньше её зарплата составляла около 60-80 тысяч рублей в месяц. Сегодня выплаты снизились почти в 10 раз.

«За сентябрь я получила 8 тыс. рублей — и это все. Думаю, что многие не будут ждать даже до декабря и уйдут, потому что невозможно жить на такие деньги. Ведь у всех кредиты, ипотеки, дети», — завила женщина.

По её словам, результатом снижения зарплаты стало уменьшение оклада с 2,7 до 2,2 тысяч рублей, а также сокращения стимулирующих выплат. Алиса отметила, что в настоящее время за все ночные дежурства медсестры получат по 500 рублей. При этом руководство клиники объяснять свою позицию сотрудникам не спешит.

«Было бы легче, если бы руководство хотя бы поговорило с нами: сказало, чего нам ждать. Получается, что мы работаем и не имеем понятия, сколько денег получим в следующем месяце», — резюмировала медик.

Об урезании зарплаты и сокращении стимулирующих выплат говорит другая медсестра центра Ксения. Она заявила, что за сентябрь получила всего 13 тысяч рублей, хотя раньше могла рассчитывать на зарплату около 60 тысяч.

«Сейчас я вынуждена работать на второй работе, потому что иначе мне не выжить», — отметила она.

Медсестра Дарья, которая проработала в отеплении трансплантации костного мозга 18 лет, отмечает, что с приходом нового руководства «рухнула семья».

«Коллектив в нашем отделении развалился. Раньше все друг другу доверяли, а потом наши врачи были вынуждены уволиться, на их места пришли новые медработники», — заявила женщина.

Ранее в Сети появилось видеообращение исполняющего обязанности заведующего отделения трансплантации костного мозга профессора Георгия Менткевича, который потребовал отстранить от работы новое руководство клиники за давление на коллектив сотрудников. Позже Меткевич был уволен. Вслед за ним ушли ещё несколько врачей.

В пресс-службе онкоцентра журналистам информацию о сокращении выплат сотрудникам подтвердили и пояснили, что в середине диета произошёл сбой в работе бухгалтерии. По словам представителя клиники, в августе все зарплаты были восстановлены.

При этом в клинике отмечают, что ни одного заявления об увольнении от медсестёр не поступало. Руководство также не обладает письменными жалобами от сотрудников.

Как ранее сообщал Рамблер, медики также жалуются, что новое руководство их буквально выживает из онкоцентра. Бывшая старшая медсестра хирургического отделения Мария Новосельцева, отработав в клинике на Каширке почти 40 лет, стала неугодна новому начальству после публичного несогласия с обвинениями в коррупции.

«Якобы все медсестры коррумпированные и их надо всех менять, они не улыбаются пациентам меньше чем за 500 рублей. Я думаю, что именно после этого собрания, когда я возмущалась, я думаю, что после этого начали на меня давить», — заявила Новосельцева.

Медик подчеркнула, что сначала её вынудили уйти из старших медсестёр в «палатные», а после этого и вовсе заявили, что «не дадут работать» и посоветовали написать заявление на увольнение по собственному желанию.