«Если не я, то кто»: Конюхов захотел побить советский рекорд

Путешественник Федор Конюхов заявил о намерении побить рекорд СССР в планерном спорте и подняться в воздух на 11,5 тысячи метров.

«В этом году мы хотим побить советский рекорд, подняться на 11,5 тыс. метров на Кавказе», — рассказал Конюхов в ходе творческого вечера в Театре Олега Табакова, его слова приводит ТАСС.

По словам путешественника, с просьбой о полете к нему обратились планеристы. Таким образом они хотят привлечь внимание к этому виду спорта.

Конюхов отметил, что заслуги россиян в планерном спорте относятся еще к советскому периоду, когда они поднялись в воздух на 11 тысяч метров. При этом американцы сейчас поднимаются на 16 тысяч метров.

«Мне, может быть, это [планерный спорт] не нужно, но если не я, то кто же другой?», — поинтересовался путешественник.

Президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский , комментируя заявление Конюхова, рассказал, что полет на аппарате «Летающая лаборатория» с солнечными батареями запланирован в районе Эльбруса на конец ноября.