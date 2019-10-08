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«Если не я, то кто»: Конюхов захотел побить советский рекорд 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
«Если не я, то кто»: Конюхов захотел побить советский рекорд
Фото: РИА Новости
Путешественник Федор Конюхов заявил о намерении побить рекорд СССР в планерном спорте и подняться в воздух на 11,5 тысячи метров.
Откуда Конюхов берет деньги на свои путешествия
«В этом году мы хотим побить советский рекорд, подняться на 11,5 тыс. метров на Кавказе», — рассказал Конюхов в ходе творческого вечера в Театре Олега Табакова, его слова приводит ТАСС.
По словам путешественника, с просьбой о полете к нему обратились планеристы. Таким образом они хотят привлечь внимание к этому виду спорта.
Конюхов отметил, что заслуги россиян в планерном спорте относятся еще к советскому периоду, когда они поднялись в воздух на 11 тысяч метров. При этом американцы сейчас поднимаются на 16 тысяч метров.
«Мне, может быть, это [планерный спорт] не нужно, но если не я, то кто же другой?», — поинтересовался путешественник.
Президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский, комментируя заявление Конюхова, рассказал, что полет на аппарате «Летающая лаборатория» с солнечными батареями запланирован в районе Эльбруса на конец ноября.
Ранее «Рамблер» рассказывал о готовящейся арктической экспедиции «Великий ледовый путь», в которой примут участие Федор Конюхов и полярник Виктор Симонов. Они планируют пройти 5 тысяч километров на собачьих упряжках по Чукотке, Аляске, Канаде и Гренландии.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Комментарии27
Общество , Другое , Сергей Рябчинский , Федор Конюхов , Виктор Симонов , Олег Табаков , ИТАР-ТАСС
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