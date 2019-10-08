Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова Караченцова устроит концерт на его могиле 

Рамблер 6 часов назад
Вдова Караченцова устроит концерт на его могиле
Фото: © Евгений Биятов/РИА Новости
Несмотря на перенос вечера памяти актера Николая Караченцова в театре «Ленком», его вдова Людмила Поргина намерена собрать друзей артиста на его могиле на Троекуровском кладбище. Поргина рассказала «Комсомольской правде», что память актера почтят песней.
Ранее вечер, приуроченный к 75-летию артиста и годовщине его смерти, который должен был пройти в «Ленкоме» 21 октября, был перенесен на январь из-за смерти худрука театра, известного режиссера Марка Захарова.
По словам вдовы Николая Караченцова, она уже смирилась с переносом вечера памяти в «Ленкоме».
«26 октября, в Колину годовщину, мы откроем ему памятник на Троекуровском кладбище. Соберутся близкие друзья, и мы споем «Аллилуйя любви»», — рассказала изданию Людмила Поргина.
Она также отметила, что ее муж «очень ценил и уважал Марка Захарова».
По данным «Дни.ру», ранее Людмила Поргина лично попросила певицу Аллу Пугачеву прийти на вечер памяти артиста. Однако придет ли певица на могилу Караченцова пока неизвестно.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Комментарии2
Общество , Людмила Поргина , Марк Захаров , Николай Караченцов , Алла Пугачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников8
Украинские националисты объединились против Зеленского
Украинские националисты объединились против Зеленского35
Двухлетняя девочка умерла после отдыха в Турции
Двухлетняя девочка умерла после отдыха в Турции5
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву46
DJ Smash простил избившего его экс-депутата
DJ Smash простил избившего его экс-депутата3
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение