Вдова Караченцова устроит концерт на его могиле

Несмотря на перенос вечера памяти актера Николая Караченцова в театре «Ленком», его вдова Людмила Поргина намерена собрать друзей артиста на его могиле на Троекуровском кладбище. Поргина рассказала «Комсомольской правде», что память актера почтят песней.

Ранее вечер, приуроченный к 75-летию артиста и годовщине его смерти, который должен был пройти в «Ленкоме» 21 октября, был перенесен на январь из-за смерти худрука театра, известного режиссера Марка Захарова

По словам вдовы Николая Караченцова, она уже смирилась с переносом вечера памяти в «Ленкоме».

«26 октября, в Колину годовщину, мы откроем ему памятник на Троекуровском кладбище. Соберутся близкие друзья, и мы споем «Аллилуйя любви»», — рассказала изданию Людмила Поргина.

Она также отметила, что ее муж «очень ценил и уважал Марка Захарова».