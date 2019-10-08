Даже в психушку не берут: что не так с матерью девочки-маугли

Москвичку Ирину Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в захламленной квартире, не берут в психиатрическую больницу. Еще месяц назад суд отправил ее на принудительное лечение, однако в медучреждение женщина не может поступить, так как у нее отсутствует паспорт. В итоге Гаращенко продолжает находиться в СИЗО

Ирина Гаращенко утверждает, что оставила документы в квартире, где обнаружили ее ребенка. Тем не менее при осмотре помещения паспорт так и не нашли.

Как сообщил «Газете.Ru» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, сотрудники СИЗО должны попросить миграционную службу восстановить паспорт женщины, чтобы та могла направиться на лечение в специализированное медучреждение.

«У многих людей в СИЗО отсутствуют документы — либо потеряли, либо срок действия закончился. И зачастую в СИЗО не занимаются этим вопросом. Люди же от этого страдают», — пояснил представитель ОНК.

Он также сообщил, что на психолого-психиатрической комиссии, которая проходила повторно перед заключительным заседанием суда, женщина плакала и говорила, как сильно скучает и переживает за дочь, поскольку никакой информации о девочке ей не сообщают.

Обвинение Гаращенко было предъявлено еще в середине марта. Женщина проходила по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии».

14 июня 2019 года Головинский районный суд, ссылаясь на психолого-психиатрическую экспертизу, признавшую москвичку невменяемой, решил ограничить ее в родительских правах. С женщины также взыскали алименты, а ее ребенка передали в органы соцзащиты под опеку. Саму Гаращенко отправили в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве «Бутырка».

Хотя экспертиза показала, что Гаращенко страдает хроническим расстройством в форме остаточной шизофрении и представляет опасность для себя и других людей, в ходе допросов женщина утверждала обратное.

Напомним, что скандальная история с пропажей пятилетней девочки случилась в начале марта 2019 года.

«Я вышла курить в подъезд и в очередной раз услышала плач ребенка. А до этого со старшей по подъезду мы обсуждали эту ситуацию: ребенок постоянно плачет, матери нет — она быстро приходит и уходит. И мы решили, что нужно вызывать полицию. Вышли соседи, и мы совместно вызвали полицию, которые вызвали скорую и МЧС», — рассказывала одна из соседок Гаращенко РИА «Новости».

Когда дверь квартиры была вскрыта, правоохранители вместе с соседями принялись искать ребенка.

«Я пошла через эти горы мусора искать ребенка. Девочка сидела на подоконнике, я начала с ней разговаривать. У нее на шее были намотаны ленточки, шарфики, все это в узлах. Мы с соседкой начали все срезать ножницами, потому что боялись, что она может задохнуться. Ребенок мне доверился, я взяла его на ручки и, обняв, вышла с ним из квартиры», — отметила очевидица.

В столичном СК потом отмечали, что пятилетняя дочь Гаращенко была найдена в состоянии сильного истощения в одной из квартир Москвы. Девочка сидела одна в помещение, которое было завалено различным хламом и мусором. Также у нее не было воды и еды, а украшение, которое она носила, вросло в кожу.

Правоохранители отмечали, что малышка была не социальна — она молчала и боялась взрослых людей. В результате ребенка направили в Детскую клиническую больницу им. Башляевой. Там девочка постепенно стала приходить в себя. Как отмечал главврач больницы Исмаил Османов , у нее пропали социальные навыки из-за отсутствия внимания со стороны родителей и близких. Как выяснил сайт kp.ru, полгода Ирина Гаращенко проживала у сожителя, а малышку лишь изредка навещала, чтобы покормить.

Между тем соседи горе-матери подчеркивали, что та всегда была доброжелательна и производила впечатление благополучной женщины и матери.

«Да, иногда до нас доносился какой-то жуткий запах. Но мы же не знали, что Ира там три комнаты мусора собрала. Никогда не пила, это точно! Это не про алкоголь история», — рассказал газете «КП» один из жителей дома, в котором обнаружили истощенного ребенка.

Тем не менее в ходе допросов Гаращенко утверждала, что ее дочь осталась без присмотра впервые в жизни — ранее, по ее словам, за ней всегда присматривала няня. Комментируя антисанитарные условия в ее жилище, москвичка пояснила, что собиралась продавать жилище, поэтому там был такой беспорядок.