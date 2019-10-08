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Разработан закон о блокировке электронной почты россиян 

Lenta.ru + ещё 9 8 часов назад
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
Фото: ТАСС
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать россиян в мессенджерах и электронной почте за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
«В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено,
ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями», — говорится в тексте законопроекта, подготовленного группой сенаторов во главе с Клишасом.
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Общество , Интернет , Законопроекты , Госдума
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