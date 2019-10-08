Разработан закон о блокировке электронной почты россиян 

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать россиян в мессенджерах и электронной почте за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
«В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено,
ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями», — говорится в тексте законопроекта, подготовленного группой сенаторов во главе с Клишасом.