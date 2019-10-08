Возраст получения пенсии снизят, но не всем

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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Отметим, согласно поправкам, получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, а мужчины — 60 лет. Таким образом планка будет снижена до того уровня, который был в России до старта пенсионной реформы.
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию — для мужчин до 65 лет, для представительниц прекрасного пола — до 60 лет. Изменения одновременно касаются выхода на негосударственную пенсию. Как пишет Ura.ru, поправки в закон помогут повысить привлекательность негосударственных пенсионных фондов, отмечают законодатели.
Ранее в Минтруде объявили о повышении пенсий с 1 января. НСН писала, что больше 30 миллионов российских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 января 2020 года. Запланированная индексация составит 6,6%.
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Комментарии2
Общество , Видео , Минтруд , Госдума , АГН "Москва"
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