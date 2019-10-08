Нелепые запреты: как ограничивают свободу женщин в разных странах

Нелепые запреты для женщин в разных странах

Казалось бы, время, когда судьбу женщины решал отец или муж, ушло вместе с многослойными платьями и тугими корсетами. Ан нет! Есть страны, где дамам не просто не разрешают носить брюки, им нельзя покупать сигареты и получать загранпаспорт. Мы собрали топ самых нелепых запретов в мире для прекрасного пола.

Вы и без нас знаете, что с правами в этой стране у женщин все очень плохо. Но мы все же вспомним о нескольких несправедливых запретах. В Саудовской Аравии свадьбы принято отмечать раздельно — мужчинам и женщинам. Зачастую молодые находятся не просто в разных залах, а в разных зданиях, иногда день рождения семьи празднуют в разные дни. Причем на женской части торжества появляются оба молодожена, а вот невесте запрещено присутствовать на мужской.

Также здесь женщине запрещено получать загранпаспорт без согласия опекуна, так что сбежать с любовником в Россию просто так не получится. Шутки шутками а звучит действительно страшно. Опекуном может быть близкий родственник мужского пола — муж, отец, брат. Интересно, что после смерти мужа и отца, за не имением братьев, опекуном становится сын.

И, конечно, самая нашумевшая история — до 2017 года женщинам в Саудовской Аравии не разрешали водить машину. Интересно, что никакого специального закона, который бы запрещал женщинам водить автомобиль, в стране не было. Но дамам просто не выдавали права.

Соцсети

Иран

Вот уже 40 лет жительницы Ирана не могут смотреть футбол. Причем камнем преткновения стала не сама игра, а обнаженные ноги спортсменов, которые не стоит видеть приличным девушкам, по мнению руководства страны. Также в Тегеране уверены: не подобает прекрасному полe и слушать далекие от изысканных крики болельщиков.

При этом сами иранки обожают футбол сильнее мыльных опер. Они ездят в другие страны поддерживать родную команду, а дома переодеваются мужчинами, чтобы проскочить на матч.

Франция

Не ожидали увидеть такую современную страну в этом списке? В цивилизованной Франции два столетия действовал закон, диктующий прекрасному полу, что носить. Отменили его лишь несколько лет назад. До этого женщинам по закону было запрещено носить брюки. Хотя этот закон не соблюдался в течение многих десятилетий, он оставался в кодексах. Но это не все.

Соцсети

Во Франции курортные города один за другим запрещают буркини — купальные костюмы для мусульманок, которые оставляют открытыми только лицо, ступни и кисти рук. Нарушение нового закона влечет за собой штраф в 38 евро. Табу французские власти обосновывают желанием защитить самих же мусульманок от нежелательных посягательств со стороны пляжных фотографов и правилами гигиены, которые якобы нарушаются, если женщина купается в буркини.

Йемен

Во многих мусульманских странах свидетельства женщины в суде не является равноценным свидетельству мужчины. Чтобы тягаться с показаниями мужчины надо свидетельство не одной, а двух женщин. А в некоторых делах слова женщины не принимаются вообще. Например, дама не может давать показания в суде в делах о супружеской измене, клевете, краже и содомии.

Туркменистан

Здесь женщина не имеет права покупать сигареты. Исключение — случаи, когда дама табакозависима. Но это должен подтвердить нарколог, который выдаст девушке справку. И только при наличии такого документа представительница прекрасного пола сможет приобрести пачку. Такой курьезный закон появился всего три года назад. Причина вовсе не забота о женском здоровье, а борьба со спекуляцией сигарет, ставших дефицитом.

Мали

Здесь женщина получает вдвое меньше наследства, чем мужчина. В Мали также действует закон, согласно которому мужчина имеет право на всю собственность жены, даже если у пары есть брачный контракт, в котором указано, что каждый сохранят права только на свое имущество.

Соцсети

И еще одна несправедливость. В Мали при обращении в суд по поводу развода женщина должна заплатить 60 долларов только за прием заявления. В бедной стране эта сумма слишком существенна для большинства жителей. При этом с местных мужчин такая оплата не взимается.