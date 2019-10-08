Переписку в Сети предложили ограничить

В Госдуму внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещённую в РФ информацию, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов законопроекта Андрей Клишас.
Авторами проекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
"В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов. Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", — сказал сенатор.