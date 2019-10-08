«Бил в глаз»: как хирург отказал полуслепому пациенту в приеме

Республиканское министерство здравоохранения проверяет информацию о том, что хирург башкирской больницы избил пациента. Как рассказал пострадавший мужчина, врачи отказались оказывать ему медицинскую помощь, а когда он обратился к хирургу, тот ударил его в глаз и шею. Пациент опубликовал в сети две видеозаписи из медучреждения. Хотя сам момент избиения не зафиксирован, пострадавший утверждает, что его избили. Он уже написал заявление в полицию.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе минздрава Башкирии . «Минздрав проверяет кадры видео, размещенные в СМИ», — пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, 4 октября пациент пришел в травмпункт больницы в городе Ишимбай . Судя по кадрам, мужчина попытался зайти в кабинет, однако врачи отказались принимать его и попросили покинуть помещение. Медработник пояснил, что кабинет оказывает только экстренную помощь, а пациенту необходима плановая процедура — перевязка.

«От этого не умирают. У вас обычная инфицированная рана. Перевязки мы не делаем, у нас тут экстренная помощь, а экстренную вам уже сделали», — говорит женщина.

Тем не менее пациент решил настоять на своем и показал документы, в которых написано, что ему необходимо сделать перевязку в больнице по месту жительства. На предложение врача прийти на процедуру завтра мужчина возмутился:

«Завтра суббота, а вдруг у меня заражение пойдет? Мне сказали, как приеду в город сразу идти в приемный покой, чтобы сделать перевязку. У меня стоит дренаж в шее».

Тем не менее добиться своего ему так и не удалось. Пациент отправился к другим врачам в попытке уговорить хирурга оказать ему помощь. После этого, по утверждению самого автора видео, он получил от хирурга удар в глаз и в шею, где у него стоит дренаж.

Свидетелями инцидента стали жена и мать пострадавшего. На видео зафиксировано, как хирург просил вызвать сотрудников правоохранительных органов и обвинил автора видео в «провокации».

«Вам что было сказано? Приходите завтра. А ударил я вас, потому что вы меня спровоцировали. Вызывайте полицию и разбирайтесь. Выйдите отсюда!», — говорит он.

Между тем мать пострадавшего рассказала подробности инцидента. «Артем был в Тюмени, и там получил кисту на шее. Его прооперировали там же, причем даже прописку не спросили — на таком высоком уровне медицина. Сыну нужно было ехать домой, в Ишимбай, и тюменские врачи сказали ему — сразу по приезду сходить на перевязку», — приводит ее слова местное издание ProUfu.ru.

Вечером в пятницу пациент сразу после поезда отправился в местную поликлинику, надеясь, что его примет дежурный хирург. При этом женщина утверждает, что врач был пьян: «Сын провел сутки в поезде, и очень беспокоился по поводу перевязки, а ему говорят — приходите завтра, вам не срочно. Врач вел себя агрессивно, кричал на нас с сыном. От него отчетливо пахло спиртным».

Собеседница пояснила, что ее сын с детства слеп на один глаз. По ее словам, хирург ударил его в здоровый глаз, а также по шее, где под повязкой у него была киста. В результате нападения пациент получил ушиб глаза и гематому — также теперь он плохо видит единственным здоровым глазом. Пострадавший уже обратился в полицию по факту избиения.

В свою очередь руководство поликлиники заявило, что хирург был вынужден обороняться от пациента.

«Больному объяснили, что манипуляция у него плановая и такие перевязки делаются с утра. В ответ на это больной повел себя агрессивно, и врач был вынужден защищаться», — пояснили в поликлинике.

Два видео с инцидентом были опубликованы в группе «Черно-белый список Салават» во «ВКонтакте». Комментаторы неоднозначно отреагировали на инцидент и разделились на два лагеря. Одни пользователи поддержали врачей, напомнив, что в травмпункте оказывают только экстренную помощь. По их словам, если врачи будут делать плановые процедуры пациентам, то у них не останется сил и времени на тех, кому помощь требуется незамедлительно.

Другие посчитали, что медики обязаны помочь человеку, несмотря ни на что. Они также обратили внимание, что в то время в травмпункте почти не было пациентов, и вместо заполнения бумаг сотрудники медучреждения могли перемотать шею мужчине, который ехал из соседнего населенного пункта.

Еще один громкий скандал между врачом и пациентом произошел в Москве в августе этого года. Тогда пострадавшим оказался медработник — заведующий глазным отделением одной из столичных больниц. По данным телеканала РЕН ТВ, мужчину доставили в глазное отделение больницы, где он в течение нескольких недель проходил лечение, а затем был выписан. Пациент остался недоволен результатами лечения и назначениями врачей, в связи с чем написал жалобу в Минздрав, а потом потребовал от заведующего офтальмологией от одного до трех миллионов рублей за недобросовестное оказание услуг.

После того, как врач отказался платить деньги, мужчина проследил за ним и напал, когда медработник направлялся в бассейн. В результате завотделением получил перелом носа и сотрясение мозга.