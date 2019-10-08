Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бил в глаз»: как хирург отказал полуслепому пациенту в приеме 

Газета.Ru 1 час назад
Республиканское министерство здравоохранения проверяет информацию о том, что хирург башкирской больницы избил пациента. Как рассказал пострадавший мужчина, врачи отказались оказывать ему медицинскую помощь, а когда он обратился к хирургу, тот ударил его в глаз и шею. Пациент опубликовал в сети две видеозаписи из медучреждения. Хотя сам момент избиения не зафиксирован, пострадавший утверждает, что его избили. Он уже написал заявление в полицию.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе минздрава Башкирии. «Минздрав проверяет кадры видео, размещенные в СМИ», — пояснили в ведомстве.
Как выяснилось, 4 октября пациент пришел в травмпункт больницы в городе Ишимбай. Судя по кадрам, мужчина попытался зайти в кабинет, однако врачи отказались принимать его и попросили покинуть помещение. Медработник пояснил, что кабинет оказывает только экстренную помощь, а пациенту необходима плановая процедура — перевязка.
«От этого не умирают. У вас обычная инфицированная рана. Перевязки мы не делаем, у нас тут экстренная помощь, а экстренную вам уже сделали», — говорит женщина.
Тем не менее пациент решил настоять на своем и показал документы, в которых написано, что ему необходимо сделать перевязку в больнице по месту жительства. На предложение врача прийти на процедуру завтра мужчина возмутился:
«Завтра суббота, а вдруг у меня заражение пойдет? Мне сказали, как приеду в город сразу идти в приемный покой, чтобы сделать перевязку. У меня стоит дренаж в шее».
Тем не менее добиться своего ему так и не удалось. Пациент отправился к другим врачам в попытке уговорить хирурга оказать ему помощь. После этого, по утверждению самого автора видео, он получил от хирурга удар в глаз и в шею, где у него стоит дренаж.
Свидетелями инцидента стали жена и мать пострадавшего. На видео зафиксировано, как хирург просил вызвать сотрудников правоохранительных органов и обвинил автора видео в «провокации».
«Вам что было сказано? Приходите завтра. А ударил я вас, потому что вы меня спровоцировали. Вызывайте полицию и разбирайтесь. Выйдите отсюда!», — говорит он.
Между тем мать пострадавшего рассказала подробности инцидента. «Артем был в Тюмени, и там получил кисту на шее. Его прооперировали там же, причем даже прописку не спросили — на таком высоком уровне медицина. Сыну нужно было ехать домой, в Ишимбай, и тюменские врачи сказали ему — сразу по приезду сходить на перевязку», — приводит ее слова местное издание ProUfu.ru.
Вечером в пятницу пациент сразу после поезда отправился в местную поликлинику, надеясь, что его примет дежурный хирург. При этом женщина утверждает, что врач был пьян: «Сын провел сутки в поезде, и очень беспокоился по поводу перевязки, а ему говорят — приходите завтра, вам не срочно. Врач вел себя агрессивно, кричал на нас с сыном. От него отчетливо пахло спиртным».
Собеседница пояснила, что ее сын с детства слеп на один глаз. По ее словам, хирург ударил его в здоровый глаз, а также по шее, где под повязкой у него была киста. В результате нападения пациент получил ушиб глаза и гематому — также теперь он плохо видит единственным здоровым глазом. Пострадавший уже обратился в полицию по факту избиения.
В свою очередь руководство поликлиники заявило, что хирург был вынужден обороняться от пациента.
«Больному объяснили, что манипуляция у него плановая и такие перевязки делаются с утра. В ответ на это больной повел себя агрессивно, и врач был вынужден защищаться», — пояснили в поликлинике.
Два видео с инцидентом были опубликованы в группе «Черно-белый список Салават» во «ВКонтакте». Комментаторы неоднозначно отреагировали на инцидент и разделились на два лагеря. Одни пользователи поддержали врачей, напомнив, что в травмпункте оказывают только экстренную помощь. По их словам, если врачи будут делать плановые процедуры пациентам, то у них не останется сил и времени на тех, кому помощь требуется незамедлительно.
Другие посчитали, что медики обязаны помочь человеку, несмотря ни на что. Они также обратили внимание, что в то время в травмпункте почти не было пациентов, и вместо заполнения бумаг сотрудники медучреждения могли перемотать шею мужчине, который ехал из соседнего населенного пункта.
Еще один громкий скандал между врачом и пациентом произошел в Москве в августе этого года. Тогда пострадавшим оказался медработник — заведующий глазным отделением одной из столичных больниц. По данным телеканала РЕН ТВ, мужчину доставили в глазное отделение больницы, где он в течение нескольких недель проходил лечение, а затем был выписан. Пациент остался недоволен результатами лечения и назначениями врачей, в связи с чем написал жалобу в Минздрав, а потом потребовал от заведующего офтальмологией от одного до трех миллионов рублей за недобросовестное оказание услуг.
После того, как врач отказался платить деньги, мужчина проследил за ним и напал, когда медработник направлялся в бассейн. В результате завотделением получил перелом носа и сотрясение мозга.
Газета.Ru: последние новости
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер "Била в висок стаканом": почему на россиян нападают в других странах "Била в висок стаканом": почему на россиян нападают в других странах
Комментарии4
Общество , Видео , Минздрав РФ , МВД , Башкортостан , Ишимбай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию70
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке2
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения457
Переписку в Сети предложили ограничить
Переписку в Сети предложили ограничить3
Новости партнеров
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
00:49
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Происшествия Другое
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Россиян порадовали бесплатными туалетами
02:43
Россиян порадовали бесплатными туалетами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение