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Онищенко призвал любителей крафтового пива не паниковать 

РИА Новости + ещё 2 13 часов назад
«Все будет нормально»: Онищенко ответил любителям крафта
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя сообщения о возможном исчезновении крафтового пива из российских магазинов с 2021 года, призвал не нагнетать ситуацию и напомнил о проблемах индустрии.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в декабре 2018 года принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году. Техрегламент вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в частности — пива (и пшеничного пива), специального пива, пивных напитков, при этом определения "крафтового пива" в документе нет. При этом в Союзе российских пивоваров заявили, что вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ.
"В том техническом регламенте, который есть, не написано, что не должно быть такого вида продукта. Я бы, конечно, рад был, чтобы все алкогольные напитки исчезли, но, к сожалению, даже я с пониманием отношусь к тем реалиям, которые есть. Так что все будет нормально", — заявил Онищенко РИА Новости.
Также депутат отметил, что не следует сеять панику, давая "абсолютно ненужные медийные поводы", а следует "защищать интересы нашей страны".
"Бурное развитие пивоваренной промышленности у нас стоит на глиняных ногах… В такой огромной стране, как Россия, ни солода нет, ни хмеля нет, который является основой любого пивоваренного производства. Вот куда мы смотрим? А теперь на кого мы жалуемся? Поэтому давайте не будем панику сеять, а будем вовремя отстаивать интересы, а когда уже проспали — не надо кричать "держите вора", — подчеркнул Онищенко.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Евразийская экономическая комиссия , РИА Новости
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