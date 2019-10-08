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Госдума приняла в первом чтении законопроект о взаимозаменяемости лекарств 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Принят законопроект о взаимозаменяемости лекарств
Фото: ТАСС
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Соответствующее решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.
Документом предлагается ввести понятия «оригинального лекарственного препарата» и «фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов», а также уточнить определения референтного, воспроизведенного и взаимозаменяемого лекарства.
Также проект закона наделяет правительство РФ правом устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов, а также полномочиями по установлению порядка определения взаимозаменяемости.
Отмечается, что перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете.
Кроме того, согласно документу у производителя будет 40 рабочих дней для подачи заявления о внесении изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата, после того как Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликует информацию о нем. В случае непредоставления новых данных будет рассматриваться вопрос о приостановке применения препарата.
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Общество , Законопроекты , Госдума , Правительство РФ , Росздравнадзор
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