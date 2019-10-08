Принят законопроект о взаимозаменяемости лекарств

Госдума приняла в первом чтении законопроект о взаимозаменяемости лекарств

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Соответствующее решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

Документом предлагается ввести понятия «оригинального лекарственного препарата» и «фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов», а также уточнить определения референтного, воспроизведенного и взаимозаменяемого лекарства.

Также проект закона наделяет правительство РФ правом устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов, а также полномочиями по установлению порядка определения взаимозаменяемости.

Отмечается, что перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете.