Принят законопроект о взаимозаменяемости лекарств

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Соответствующее решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.
Документом предлагается ввести понятия «оригинального лекарственного препарата» и «фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов», а также уточнить определения референтного, воспроизведенного и взаимозаменяемого лекарства.
Также проект закона наделяет правительство РФ правом устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов, а также полномочиями по установлению порядка определения взаимозаменяемости.
Отмечается, что перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете.
Кроме того, согласно документу у производителя будет 40 рабочих дней для подачи заявления о внесении изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата, после того как Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликует информацию о нем. В случае непредоставления новых данных будет рассматриваться вопрос о приостановке применения препарата.