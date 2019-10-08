Россияне высказались о «Ельцин Центре»

Большинство россиян (91%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, выступили против существования « Ельцин Центра ». Они видят в данном проекте не что иное, как искажение истории.

5% проголосовавших выступили за существование «Ельцин Центра». По их мнению, реализация данного проекта — это проявление уважения к первому президенту России.

4% россиян остались в стороне от данного вопроса.

Всего в опросе приняли участие 5 161 человек.

Глава Компартии Геннадий Зюганов снова обрушился с жесткой критикой на екатеринбургский Ельцин Центр.

«60% немцев, живших в ГДР, ностальгируют по социализму. Когда предатели нашей Родины Горбачев, Ельцин и собравшаяся вокруг них клика разрушали СССР, многие не понимали, что происходит. Прозрение наступило слишком поздно. Сегодня большинство граждан России жалеют о разрушении Советского Союза.