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Россияне высказались о «Ельцин Центре» 

Рамблер 14 часов назад
Россияне высказались о «Ельцин Центре»
Фото: ТАСС
Большинство россиян (91%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, выступили против существования «Ельцин Центра». Они видят в данном проекте не что иное, как искажение истории.
5% проголосовавших выступили за существование «Ельцин Центра». По их мнению, реализация данного проекта — это проявление уважения к первому президенту России.
4% россиян остались в стороне от данного вопроса.
Всего в опросе приняли участие 5 161 человек.
Глава Компартии Геннадий Зюганов снова обрушился с жесткой критикой на екатеринбургский Ельцин Центр.
«60% немцев, живших в ГДР, ностальгируют по социализму. Когда предатели нашей Родины Горбачев, Ельцин и собравшаяся вокруг них клика разрушали СССР, многие не понимали, что происходит. Прозрение наступило слишком поздно. Сегодня большинство граждан России жалеют о разрушении Советского Союза.
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Общество , Геннадий Зюганов , Ельцин-центр
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