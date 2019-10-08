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В Mediascope подсчитали, сколько россияне смотрят телевизор 

ТАСС + ещё 10 14 часов назад
Стало известно, сколько россияне смотрят телевизор
Фото: РИА Новости
Компания Mediascope подсчитала, что жители России в возрасте четырех лет и старше в среднем смотрят телевизор дома три с половиной часа в сутки. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.
"По полученным данным, около 64% жителей всей страны в возрасте от четырех лет ежедневно включают телевизор, в городах с населением от 100 тыс. человек это делают 61% жителей, в малых городах и сельских населенных пунктах — 67%, — уточнили в пресс-службе. — С 1 августа по 30 сентября жители всей страны смотрели дома телевизор в среднем 3 часа 29 минут в сутки. В малых населенных пунктах ТВ смотрят больше по сравнению с крупными городами: 3 часа 47 минут и 3 часа 11 минут соответственно".
В компании отметили, что у жителей малых городов и сел меньше телевизоров, чем в крупных городах. В селах примерно половина населения пользуется только одним телевизором. При этом в малых населенных пунктах гораздо выше проникновение спутникового приема: если в крупных городах спутниковая тарелка есть только в 9% домохозяйств, то в малых — в 28%.
В телеизмерениях Mediascope участвуют около 7,8 тыс. домохозяйств. На домашнюю панель в городах с населением от 100 тыс. человек приходится порядка 5,6 тыс. домохозяйств, в измерении дачного просмотра участвуют 1,2 тыс. дач, домашняя панель в населенных пунктах размером менее 100 тыс. человек составляет 1 тыс. домохозяйств.
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