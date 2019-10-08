В Думе прокомментировали предложение «убить экзамены»

В Госдуме предложили улучшать систему оценок в школах, а не отменять экзамены

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Туалеты на российских вокзалах с поездами дальнего следования станут бесплатными с 2020 г.

Законопроект об уголовной ответственности за помощь в нелегальной миграции прошел второе чтение в Госдуме

Онкоцентр им. Н.Блохина работает в штатном режиме, новых заявлений об увольнении не поступало