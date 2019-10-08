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В Госдуме предложили улучшать систему оценок в школах, а не отменять экзамены 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
В Думе прокомментировали предложение «убить экзамены»
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили совершенствовать систему оценивания знаний учеников в школах вместо отмены экзаменов. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению «Всероссийского экономического диктанта» в России заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).
«Я думаю, что предложение слишком романтическое, чтобы оно могло в данный момент реализоваться в жизни. Я убежден, что градус знаний убивает не столько экзамен, сколько общий процесс формализации, бюрократизации образования. Хотелось бы, чтобы все дети учились только на энтузиазме, жажде знаний. Практика показывает, что это получается далеко не всегда. Поэтому, может быть, стоит совершенствовать систему оценок, да. Искать какие-то новые варианты, но отказываться от оценок, мне кажется, — это означает реально демотивировать значительную часть наших ребят и понизить качество образования», — заявил О. Смолин.
Ранее «Известия» сообщили, что глава Сбербанка Герман Греф в ходе Восточного экономического форума предложил «убить экзамены». По его словам, оценки в школах важны, однако «экзамены превращают школьников в людей, готовых работать только в условиях предстоящей оценки».
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Комментарии
Общество , Образование , Герман Греф , Олег Смолин , Сбербанк России , Госдума , КПРФ , газета "Известия"
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