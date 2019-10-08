Пока вы спали: украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды

Украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды

В Таганский районный суд Москвы поступило ходатайство следователей о заочном аресте мультимиллионера украинского происхождения Павла Фукса . Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее Фукса объявили в федеральный розыск по делу о крупном мошенничестве со средствами дольщиков элитного жилого комплекса Sky House. По данным «Коммерсанта», структуры Фукса заподозрены в выводе семи из 14 миллиардов рублей, привлеченных на строительство Sky House. Для его поиска по линии Интерпола потребовалось постановление о заочном аресте.

Власти России признали риск падения цен на нефть

После 2025 года эксперты прогнозируют падение мирового спроса на нефть, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект Энергостратегии России, разработанный Минэнерго

По данным издания, крупнейшие мировые компании начали подготовку к снижению спроса на нефть, инвестируя в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В России, по информации «Ведомостей», пока не планируют вкладывать деньги в альтернативные источники.

СМИ узнали о прекращении производства Су-34 в Новосибирске

Производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны

По данным издания, заключенный в 2012 году контракт на поставку 92 Су-34 стоимостью около ста миллиардов рублей практически завершен. Источник газеты заявил, что по новому контракту военные готовы купить 48 машин, а это означает падение производства до шести единиц в год. В связи с этим обсуждается смена производства полного цикла в Новосибирске на основную площадку «Сухого» в Комсомольске-на-Амуре

В России взлетели зарплаты таксистов

С 2017 года средний доход российских таксистов вырос в полтора раза, составив в 2019-м 63 тысячи рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического центра при правительстве РФ

Эксперты выяснили, что в 2019 году средний доход московских и петербургских таксистов составил около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках их средний доход достиг 74 тысяч рублей ежемесячно. В Аналитическом центре такие результаты связали с приходом и популяризацией агрегаторов.

Российские новостройки подорожали на 12 процентов

За год квартиры в российских новостройках в среднем подорожали почти на 12 процентов (до 72,8 тысячи рублей за «квадрат»), а стоимость вторичного жилья выросла на восемь процентов (65,8 тысячи). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Опрошенные газетой эксперты связали подорожание с переходом строительной сферы на проектное финансирование — счета-эскроу. Туда будут поступать средства покупателя (сумма, равная стоимости приобретаемой квартиры). При этом деньги получает не застройщик, а банк. Деньги поступят застройщику только тогда, когда дом будет готов.